人权组织指澳洲高校普遍存在中国政府对留学生的监控

国际人权组织人权观察周三（6月29日）发布报告指出，中国政府及其支持者在澳大利亚对中国留学生进行监视、骚扰和威胁，而澳大利亚的大学却为了维护与中国政府的关系而未能切实保护学生的学术自由权利。

据美国之音报道，报告指出，澳大利亚的大专院校普遍存在中国官方的监控，支持中国政府的学生通过向中国驻澳官员汇报对支持民主的学生进行威胁。中国留学生都知道中国政府对他们进行监控，并感到恐惧。很多人不得不进行自我掩饰和自我审查，以避免被同学向中国驻澳官员举报，给自己和家人带来麻烦。

报告撰稿人麦克尼尔（ Sophie McNeill）说：“澳大利亚大专院校管理层没有尽到维护中国学生权利的责任”。校方由于依赖国际学生缴纳的学费，所以对中国政府及其代理人的骚扰和监控视若无睹。麦克尼尔呼吁澳大利亚校方向中国提出抗议，采取措施支持学生与教职员的学术自由。

在澳大利亚，中国留学生遇到的此类问题非常敏感，它往往与经费联系在一起，甚至是一个外交问题。美联社曾报道，国际教育是澳大利亚的一项重要的出口项目。国际教育2019年为澳洲经济贡献了300亿美元（403.36亿新元）。疫情前中国留学生在全部外国留学生人数中占比高达40%多。

报告列举了几个学生的个案说明中国当局是如何控制留学生言论的。他们在国外的言行会通过多种渠道很快传递到国内。中国警察会上门约谈或者传唤学生父母，查问他们的孩子在澳大利亚的表现。其中一名学生因在推特账号上发表支持民主的言论而受到威胁，后被判刑入狱。

报告称，另一名学生因在同学面前表明支持民主，他在回国后被中国当局没收护照。受访的学生都非常害怕自己在澳大利亚的言行可能给自己及国内父母带来麻烦，所以在公开说话前总是要再三评估。

另据路透社报道，澳大利亚教育部长塔奇（Alan Tudge）表示，该报告提出了“令人深感担忧的问题”，政府将听取议会和安全委员会的建议。他在一份声明中表示：“不能容忍外国实体对我们校园的任何干涉。”

对此，中国驻堪培拉大使馆回应表示，人权观察组织已经沦为西方攻击抹黑发展中国家的政治工具，始终对中国持有偏见。