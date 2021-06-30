消息：小鹏汽车香港上市将筹资18亿美元

两位直接知情人士表示，中国电动汽车制造商小鹏汽车将以每股165港元(28.57新元)的价格在香港股市筹集18亿美元，推动实现在两个主要市场双重上市。

根据路透社报道，知情人士不愿具名，因为相关信息还没有公开。小鹏汽车拒绝就上市参考价置评。

根据招股说明书，该公司在此次交易中出售了8500万股，相当于其股本的5%。此次交易附带1275万股的超额配售权，将可额外筹集2.7亿美元。

小鹏汽车在纽约挂牌的美国存托凭证(ADR)周二收于44.32美元，下跌近1%。这次发股的销售文件显示，每单位ADR相当于香港的两股普通股。

该股自2020年8月上市以来，股价已经翻了一番，但仍远低于11月触及的峰值64.28美元。

小鹏选择双重主要上市方式在香港挂牌，而不是第二上市，因为它在纽约挂牌上市的时间不到两年。根据香港的规定，第二上市需在另一个符合资格的上市交易所上市，且在至少两个完整会计年度期间保持良好合规记录。

根据港交所规则，双重主要上市允许合格的中国投资者通过中港股市互联互通机制投资该企业。

在公司创办人何小鹏的领导下，小鹏汽车主要在中国这个全球最大的汽车市场进行销售，与特斯拉和蔚来汽车展开竞争。

小鹏汽车这次上市针对散户设置了每股180港元的价格上限。