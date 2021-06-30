中国第二大疫苗制造商艾美在港申请上市

中国第二大疫苗制造企业艾美疫苗股份有限公司已向香港联交所提交上市申请，募资以推进在研疫苗的研发及建设新生产设施等。上市文件没有披露集资金额，高盛、中金、中信建投国际以及麦格理担任联席保荐人。

据路透社报道，联交所周三上载的申请版本上市文件还显示，艾美是中国唯一采用经获批准COVID-19疫苗产品验证的所有四种技术路线（即mRNA、灭活病毒、重组腺病毒载体及重组蛋白）的疫苗开发商。四款在研疫苗中，mRNA疫苗于2022年第一季度开始临床II期试验。

该公司是中国最大的民营疫苗集团，在2020年取得了约6000万剂的批签发量，同时也是中国仅次于中国生物(CNBG)的第二大疫苗制造企业。

目前已商业化八款针对六个疾病领域的疫苗产品，亦有针对13个疾病领域的23种在研疫苗；是全球及中国最大的乙型肝炎疫苗和第二大人用狂犬病疫苗供应商。

公司的总收益于2018年、2019年及2020年，分别为人民币11.1亿元（2.31亿新元）、9.5亿元及16.4亿元；纯利从2018年的1.01亿元增至2019年的1.2亿元，并进一步增至2020年的4亿元，复合年增长率为98.7%。

该公司经营荣安、艾美汉信、艾美康淮及艾美卫信的四个个体持证工厂，建筑面积共计约84205平方米，以及计划年产能共计9130万剂疫苗。

