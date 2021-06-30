恒大称已满足中国监管机构所提“三条红线”之一

中国恒大集团表示，它已经满足了监管机构所提的一个关键负债指标，中国这家负债最重的开发商试图缓解投资者对其财务状况的担忧。

据彭博社报道，中国恒大在发给记者的一份声明中说，已将其净负债率降至 100%以下。中国政府要求该开发商将该比率降至该水平以下，这是政府针对地产开发商的“三条红线”中的一条要求 。

恒大称， 截至6月底，其有息负债总额减至约5700亿元人民币(1186.41亿新元)，去年12 月为7170亿元人民币。

恒大正在处置资产并剥离附属公司以筹集资金，因为它想方设法达到政府压低企业负债的门槛。该公司面临的一个大问题是，能否继续削减公司债务规模而不致引发危机。彭博曾报导，多家中资银行正在压减恒大的贷款规模，恒大此前透露，其个别项目公司存在“极少量”商票未及时兑付的情况。

即使满足了三条红线中的一个要求，恒大仍得设法迎头赶上其他同侪。截至4月，在中国66家主要开发商中，几乎半数的公司满足三条红线的所有要求。

该开发商3月份承诺，即使面对利润下滑，将在两年内将大致让债务减半至542亿美元（728.83亿新元）或更少。恒大总裁夏海钧说，恒大计划提前六个月完成决策者设定的 2023年中期实现上述三个目标的最后期限。

今年到目前为止，恒大已经出售了价值近 80亿美元的资产，出售了其电动汽车部门、互联网业务、杭州一家房地产公司和在线平台FCB Group的股份。该公司计划于8月报告上半年业绩。