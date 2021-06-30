专家料变异病毒在港扩散风险低

港府将早前感染德尔塔（Delta）变异病毒株的男患者修正为与输入个案有流行病学关连，香港多位医学专家30日认为，病毒在社区扩散风险较低，但目前正处于恢复对外人流往来的关键时期，倡特区政府加强本地个案追踪，尽快“补漏”。

据香港中通社报道，香港呼吸系统专科医生梁子超在电台节目中说，由于该名患者确诊前在社区内活动，因此社区仍有传播风险，但已找到传播源头且有清晰的传播链，相信病毒扩散风险较低，呼吁特区政府在接下来一个星期做好个案追踪工作。

一名任职香港国际机场地勤的男子，确诊Delta变异病毒株，随后在其于大埔兼职工作地点的一名女同事亦确诊。经病毒基因排序分析后，结果显示该名地勤男子与早前曾经接触的三宗机场输入个案患者的基因组吻合，因此该名地勤男子的感染原因，由本地感染源头不明修正为与输入个案有流行病学关连。

香港大学感染及传染病中心总监何栢良也认为，特区政府个案追踪及检测工作较为迅速，相信传播风险在可控制范围内。特区政府在外防输入要有“零容忍”态度，避免成为防疫的缺口。

至于与内地或澳门恢复人流往来，何栢良认为，恢复人流往来的前提是在此前两宗Delta变种病毒个案出现后开始计算，香港连续14日无源头不明或相关的本地个案，预计7月中旬之后恢复人流往来较为务实。

香港医务委员会执照医生协会副会长唐继升接受采访时说，香港正处于恢复人流往来的关键时期，首先要在本地疫情上“补漏”，防止输入个案本地化，同时也要大幅提高疫苗接种率，尽快形成保护屏障，为恢复大规模人流往来铺路。

