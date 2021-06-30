中国雅砻江杨房沟水电站首台机组并网发电

中国首个采用设计施工总承包（EPC）模式建设的百万千瓦级大型水电站雅砻江杨房沟水电站今天上午实现首台37.5万千瓦机组并网发电。这也拉开了雅砻江中游电站次第投产发电的序幕。

根据新华社报道，杨房沟水电站是国家级清洁能源重大工程、国家和四川省重点电源项目。“这是继公开引入招标竞争的鲁布革水电站之后，我国水电建设领域又一次重要改革实践。”据雅砻江流域水电开发有限公司杨房沟建设管理局局长、党委书记曾新华介绍，杨房沟水电站开工以来，工程建设安全和质量“零事故”，2020年12月30日开始下闸蓄水，较合同工期提前近一年，机组并网发电提前六个月，工程投资全面受控。

杨房沟水电站坝高155米，总装机容量150万千瓦，建成后多年平均发电量约68.56亿千瓦时，可改善四川水电以径流式电站为主、丰枯出力悬殊的情况，有利于优化电源结构、提高电网运行质量。

规划装机容量约3000万千瓦的雅砻江干流是中国第三大水电基地。杨房沟水电站是雅砻江中游第一个投产发电的电站，年内中游的龙头水库两河口水电站也将投产发电。今后，雅砻江中游梯级电站可通过已建成投运的雅中—江西±800千伏特高压直流工程向江西负荷中心和华中电网送电。

同时，为助力碳达峰、碳中和目标，雅砻江公司还在原有的流域水能开发基础上，提出了新能源及抽水蓄能开发战略，规划建设雅砻江流域水风光互补绿色清洁可再生能源示范基地，总装机达8000万千瓦。