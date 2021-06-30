中国驻韩大使：半岛形势演变取决于朝美如何互动

中国驻韩国大使邢海明6月29日接受韩媒专访时表示，朝鲜半岛形势演变很大程度上取决于朝美如何互动，中国愿继续发挥建设性作用。

中国驻韩国大使馆网站30日刊登了《韩国招商引资新闻》对邢海明的专访。记者提问：“您如何评价当前半岛形势幷对改善韩朝关系有何建议？中国在半岛问题上发挥何作用？”

对此，邢海明表示，当前半岛局势总体保持稳定，同时也出现了一些新变化。不久前，美国宣布结束对朝政策审议。朝鲜在刚召开的劳动党三中全会上表示已经对美国的对朝政策方向进行详尽分析，强调要做好对话、对抗两手准备。下一步，半岛形势演变很大程度上取决于朝美如何互动。

邢海明说，朝鲜已经很长一段时间没有射导或搞核试验，希望美国下一步能采取实际行动，展现对话诚意和解决问题的善意，推动朝美尽快开展有益对话接触。有关方和国际社会也应重视朝鲜在安全和发展问题上的合理关切，共同推动半岛问题政治解决进程。

他还说，韩朝关系发展将为推动半岛问题政治解决进程提供助力。中国积极支持韩朝通过对话改善关系，实现和解合作。当前形势下，希望朝韩积极接触起来，也希望韩国更加自主推进对朝交流合作。只有韩朝双方朝着积极的方向共同努力，韩朝关系才有望改善，半岛局势才能向前发展。

邢海明指出，中国一贯致力于实现半岛无核化、维护半岛和平稳定、通过对话协商解决问题。当前半岛对话遇到一些困难，各方应共同探索打破僵局的办法，中国提出的“双轨幷进”和“分阶段、同步走”，为解决半岛问题提供了思路，希望各方积极考虑幷付诸实践。