中国楼市交易规模料超25万亿人民币 增逾10%

贝壳研究院30日发布的《2021年上半年市场报告》显示，上半年中国重点城市房地产市场规模保持较快增长，预计全年新房和二手房交易规模同比增长超过10%，市场规模超过25万亿元（人民币，下同，5.20万亿新元）。

据中新社报道，报告显示，2021年上半年中国50个重点城市二手房整体成交量同比增长约六成，较去年下半年增长12%。上半年重点50城二手房交易额同比增长约65%，较去年下半年增长约14%。

与去年下半年相比，重点50城中超过60%的城市上半年二手房成交量实现增长，增长城市多为重点二线城市及长三角区域较发达的三线城市。其中，福州、绍兴、合肥、苏州等成交量增速在40%以上。

新房市场销售规模增长速度超过二手房。根据中国国家统计局数据，2021年1至5月份中国商品住宅销售面积、销售额分别为5.97亿平方米、6.46万亿元，绝对规模均为2016年以来历史同期最高。

值得注意的是，二季度部分城市出现房贷额度紧张情况，不少地方房贷利率提升、放款周期拉长。在合肥、杭州、成都等前期楼市较热的城市，部分银行出现减少或暂停发放个人住房按揭贷款的情形。

报告认为，这是由于一季度使用了较大额度的信贷资源，到了半年考核时期，部分银行主动调整信贷投放速度，导致二季度部分城市出现了额度紧张情况。央行公布的数据显示，一季度中国居民部门新增中长期贷款达到1.98万亿元，规模创近10年同期历史新高。

由于贷款发放延迟或暂停，部分城市二手房交易量阶段性下降，房价涨幅收窄至趋稳。报告称，6月贝壳50城二手房成交量环比下降约20%。

信贷扩张是支持房地产市场需求最关键的因素之一。报告认为，涉房信贷集中度管理并不导致信贷规模收缩，全年房地产信贷规模总量有保障。报告预计，下半年银行信贷投放额度及放款周期将逐步恢复常态，市场交易规模将保持量增价稳的增长势头，全年新房、二手房交易规模比去年增长超过10%，市场规模超25万亿元。