芒格：中国政府对蚂蚁集团采取的措施是正确的

伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）副董事长芒格（Charlie Munger）称赞中国对马云的蚂蚁集团实施全面重组的举措。这家金融科技巨头创纪录的370亿美元的首次公开发行（IPO）在去年11月被监管机构拦下。

据路透社报道，现年97岁的芒格和伯克希尔哈撒韦执行长巴菲特（Warren Buffett）一同接受CNBC采访，芒格称美国应该借鉴中国的做法，“先发制人地介入，阻止投机行为”。

这段专访周二于美国播出，芒格称：“我不想要全盘接受中国制度，但我的确希望我自己的国家能够拥有中国金融面的制度。”

他说，中国压制马云“是做对的事”；马云是电子商务巨擘阿里巴巴集团的创始人，自从他去年10月在一次演讲中批评监管机构以来，几乎没有在公开场合出现过。

中国监管机构取消了阿里巴巴关联企业蚂蚁集团的IPO，并要求该公司转型成一家金融控股公司，此举预计将遏制其一些不受管制的业务。

随着中国对蓬勃发展的“平台经济”加强控制，阿里巴巴还被处以27.5亿美元的反垄断罚款。

“共产党做了正确的事情。他们只是叫来了马云，说：‘你不能这么做的，小子’，”芒格说。

他还赞扬了中国对新型冠状病毒的反应。中国实施了严格的封锁和广泛的行动限制，这些措施对美国人来说不太容易接受。

芒格说，“他们干脆将国家关闭了六个星期。事实证明，这样做是完全正确的。”

巴菲特说，这场疫情对小公司的伤害最大。

他说：“我不知道确切数字，但有数十万甚至几百万的小企业受到重创，但绝大多数大公司都做得很好，除非它们碰巧是邮轮公司或酒店等等。”