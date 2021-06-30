李显龙总理致函习近平贺中共百年党庆

新加坡李显龙总理致函中国共产党总书记习近平，祝贺中共建党100周年，并表示有信心新中两国关系将不断加强深化。

李总理是以新加坡人民行动党秘书长身份发出贺函给习近平，为中共建党100周年，致以最热烈的祝贺。

李总理指出，在过去100年世界经历巨大而迅速改变的背景下，中共带领中国克服了诸多国内外的挑战，并引导中国走上和平与繁荣的道路。在中共领导下，中国的发展突飞猛进，让无数中国人民的生活水平得以提升。

贺信也写到，在习近平领导下，中国近年来成功消除绝对贫困，实现全面建成小康社会的目标。此外，中国也成功控制了国内的冠病疫情，为经济强劲复苏铺平道路。

对于中共在第十四个五年（2021年—2025年）规划中制定的宏伟目标，李总理认为，这将进一步引领中国朝向现代社会主义经济体的愿景迈进。他写到，“一个繁荣稳定并全面融入国际体系的中国，不仅对中国有利，也将造福其他亚洲国家乃至整个世界。”

贺信指出，新加坡人民行动党和中共交往频繁，这促使了双方建立密切友好的关系。随着两国发展重心的演变，两党日趋紧密的关系也跟上了发展步伐，与时并进，为两国人民带来更多福祉。

他写到：“我有信心，新中双边关系将继续在未来不断加强、不断深化。 祝阁下身体康泰，事事顺利。我期待再度与您见面交流。”

贺信结尾，李总理用中文亲笔写下“祝贺中国共产党百年华诞！” 一行字。