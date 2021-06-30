世卫驻华代表：中国可贡献除疟重要经验

世界卫生组织驻华代表高力今天（30日）发表文章表示，中国贡献在消除疟疾方面的重要经验。

据中新社报道，世卫组织今天宣布向中国授予国家消除疟疾认证，并发布消息称：“对于一个在上世纪40年代每年报告3000万例疟疾的国家来说，这是一个了不起的成就。”

高力的文章称，数十年来，世界卫生组织和全球社会一直致力于支持各国政府消除疟疾的努力。中国就是其中之一。在此基础上，中国于2010年启动了消除疟疾行动计划，以强有力的政治承诺为后盾，以跨13个部委以及中央和地方之间有效的联防联控作为支持。

“这项工作取得了惊人的成果。”文章介绍说，自2017年以来，中国报告的本土疟疾病例数一直为零。世卫组织于2021年6月30日认证了中国的无疟疾状态。

高力指出，中国在疟疾预防和控制计划要取得成功，需要有高级别的政治承诺，并将其转化为充足的国内经费支持和往往坚持数十年的干预措施，甚至在国家实现无疟疾状态之后也是如此。

文章说，大多数实现疟疾零病例的国家都具有良好的初级卫生保健体系，能够确保生活在其境内的所有人，无论其国籍或法律地位如何，都能获得疟疾预防、诊断和治疗服务，同时又不会遭遇经济困难。有效的数据系统、强大的社区参与和卫生条件的改善也是成功的关键。“这正是中国的经验。”

章提到，中国可以在实现全球目标方面发挥作用，贡献中国在消除疟疾方面的重要经验。全球和本区域的许多国家可以从不断的经验分享中受益，帮助本国疟疾规划的实施。