41万剂莫德纳疫苗抵台送验

第三批台湾自购的莫德纳（Moderna）疫苗今天（30日）抵台。台湾食药署指出，这批疫苗共41万400剂，抵台后已完成冷链查核与抽样，将带回实验室进行九项检验，最快7月7日可检验完毕核发封缄证明书。

据《联合报》报道，台湾与莫德纳公司洽购505万剂莫德纳，其中39万剂已于5月底6月中分两批运抵台湾，今天下午又有一批约41万剂抵台，效期至2022年1月6日。

根据中央流行疫情指挥中心规划，疫苗抵台完成通关程序后，将直接送至指定冷储物流中心进行检验封缄作业。

卫生福利部食品药物管理署今晚发布新闻稿指出，这批自荷兰空运抵台的疫苗共41万400剂，已完成冷链查核与样品抽取并携回食药署实验室进行检验，若审查文件资料与检验皆合格，最快可于七天后验毕并核发封缄证明书。

食药署指出，今天也同步派员赴仓储现场监督拆箱、核对疫苗批号、清点数量、查核运送冷链并抽取600剂样品进行疫苗异物检查，在摄氏-20度冷冻仓储封存疫苗后，将样品携回食药署实验室，进行外观、鉴别、pH值、纯度、不纯物、RNA含量、RNA包覆率、细菌内毒素、无菌等试验。

食药署表示，若审查文件资料与检验皆合格，最快将于7月7日验毕并核发封缄证明书，后续完成共40万9800剂封缄后，即可交由疾管署进行后续疫苗接种作业。

根据指挥中心说法，莫德纳疫苗为多剂型包装，每瓶10人份，存放于-20℃可保存6个月，于2℃至8℃使用期限为30天，依临床试验结果，每人需施打两剂，两剂间隔28天以上，疫苗保护效力可达94%。