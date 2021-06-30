下午察：中共“七一勋章”获得者名单传达什么信号？

作为庆祝中国共产党建党百年活动之一，中共总书记、中国国家主席习近平昨天为29名党员颁授党内最高荣誉“七一勋章”，获得者主要是来自“工农兵”（工人、农民和士兵）及基层党务工作领域，而不见早些年叱咤风云的明星企业家党员，也没有外界曾经猜测的中共前任领导人。

习近平在仪式上说，“七一勋章”获得者都来自人民、植根人民，是立足本职、默默奉献的平凡英雄，“共产党人拥有人格力量，才能赢得民心。全党同志都要明大德、守公德、严私德，清清白白做人、干干净净做事，做到克己奉公、以俭修身，永葆清正廉洁的政治本色”。

作为一个号称植根于“工农兵”阶级的社会主义政党，中共这次将党内最高荣誉授予多名“工农兵”出身或在基层、前线工作的党员，或许就是要在建党百年之际，传达出中共追本溯源、巩固社会主义价值观的信号。

什么是“七一勋章”

中共功勋荣誉制度中最高一级的“七一勋章”。（新华社）

综合多方信息，中共中央是在2017年7月、中共成立96周年之际正式确立“七一勋章”为中共功勋荣誉制度中最高的一级，由中共中央委员会决定，由中共总书记授予，一般在中共成立逢五、逢十的年份颁发。今年正是该勋章设立后首个“逢五、逢十”的年份，故而首次颁发。

据有关条例与文件，“七一勋章”将颁授给在“中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中作出杰出贡献的党员”。

而根据中共政治局常委王沪宁昨天在授勋现场宣读的《中共中央关于授予“七一勋章”的决定》，“七一勋章”是为了“隆重表彰在中国革命、建设、改革各个历史时期，为党和人民事业一辈子孜孜以求、默默奉献，贡献突出、品德高尚的功勋模范党员，激励全党坚守初心使命、忠诚干净担当”。

勋章获得者多有“工农兵”背景

据《中共中央关于授予“七一勋章”的决定》，29人今天被授予“七一勋章”。框中获得者已逝世。（新华社）

今年29名获得者不少有“工农兵”背景，即使是基层一线干部，许多人也都是在农村工作。两者加起来占比超过三分之二。

例如在焊工岗位工作50多年的艾爱国，攻克了数百项技术难关，被表彰为“工匠精神的杰出代表”；黄宝妹则被称为“新中国纺织工人的优秀代表”，为实现“全国人民穿好衣”的梦想，勤恳奉献。

张桂梅、黄大发、黄文秀等则都在乡村工作与脱贫攻坚方面有长期的贡献。其中张桂梅“扎根贫困地区40余年，创办全国第一所全免费女子高中，帮助1800多名贫困山区女孩圆梦大学”，今年也获得了“全国脱贫攻坚楷模”的荣誉；贵州省遵义市播州区平正仡佬族乡原草王坝村党支部书记黄大发则带领村民36年，在悬崖绝壁上开凿出一条主渠长7200米、支渠长2200米的“生命渠”，改善山区群众用水条件。黄文秀有研究生学历，却主动下乡，成为广西百色贫困村的村官，2019年6月17日凌晨在从百色返回乐业途中遭遇山洪暴发，因公殉职，得年30岁。

有军队背景或参与过战争的勋章获得者最多，约10人，占比超三分之一。其中有当年仅14岁就投入国共内战的“渡江英雄”马毛姐，她曾在手臂中弹的情况下，不畏枪林弹雨六次横渡长江，运送三批解放军成功登岸。

另一名勋章获得者、河南省安阳军分区原副师职顾问王占山，除了解放战争，还参与了抗美援朝、中越边境自卫还击作战。被称为“百战老兵”的他在抗美援朝金城战役中，他曾带领战友坚守阵地四天四夜，打退敌人38次进攻。

此外，两名逝世勋章获得者也是军人。生于1987年的解放军军官陈红军，去年6月15日在中印边境加勒万河谷冲突中阵亡，被中央军事委员会追授“卫国戍边英雄”荣誉称号；生于1926年的柴云振先后参加解放战争、抗美援朝，被称为“活着的黄继光”。他在2018年12月去世。

企业家、艺术家、知识分子占比不多

勋章获得者名单中，虽然有“将治沙与致富相结合，创造‘公司+农户+基地’新模式”的陕西石光银治沙集团有限公司董事长石光银，但他本质上还是属于帮助沙区群众脱贫致富的基层领袖，而不是近年手握大量资本、海内外叱咤风云的中国企业家。

勋章获得者中也有像作曲家吕其明、演员蓝天野、航天科学家陆元九、新闻工作者瞿独伊这样的艺术家、知识分子，但人数不算多。

当然，这些领域有属于自己的奖励机制，例如上个月去世的“杂交水稻之父”的袁隆平、2015年诺贝尔生理学或医学奖得主屠呦呦等均获得过中国国家最高科学技术奖。文艺类的奖项就有鲁迅文学奖、金鸡百花奖等。

但“七一勋章”与这些奖项不同的是，作为中共党内的最高荣誉，中共通过了它向外界传达其价值导向与身份认同。

从“三个代表”到回归社会主义价值观？

其实，中共自2012年举行十八大以来，就开始强调向社会主义价值回归，不断提倡“不忘初心”。

事缘中共前总书记江泽民在任时曾经提出“三个代表”思想，即“中国共产党要始终代表中国先进生产力的发展要求；要始终代表中国先进文化的前进方向；要始终代表中国最广大人民的根本利益”。他当时提出，私营企业主也是“有中国特色社会主义事业的建设者”，中共以工人、农民、知识分子、军人和干部为最基本的组成部分和骨干力量，同时也应该把“社会其他方面的优秀分子”吸收到党内来。

2002年后，“‘三个代表’重要思想”被写入了中共党章和中国宪法。那年起，中共开始接纳私营企业家入党。曾有报道说，截至2010年，中国的顶级富豪中大约三分之一都是中共党员。

在本周一（28日）的中共百年党庆文艺演出《伟大征程》一项表演中，中共前总书记江泽民的照片被投射在大荧幕上。（路透社）

有分析人士认为，中共允许资本家入党，是把该党从过去的“工农兵”政党改造成某种意义上的全民党，扩大党的阶级基础，一定程度上解决了党的合法性问题，但允许资本家入党在客观上也导致权贵资本的壮大。

到了胡锦涛时代，官方在“和谐社会”的理念下，实施了一系列再分配措施，包括取消农业税，建立城乡居民基本养老和医疗保险制度，制定劳动合同法等，保障劳动者基本权利。但与此同时，中国的贫富差距扩大、中共派系斗争与腐败严重，社会上矛盾增加，是不争的事实。

习近平上台后，进一步在政治和经济方面强化社会主义价值观的导向，如展开雷厉风行的反腐行动整顿吏治，意识形态的重新设定和经济领域的“国进民退”等。

本次“七一勋章”获得者名单，其实也体现了中共这种向社会主义价值的回归，即更多地关注工人、农民、普通劳动者、社会底层人民的利益，关注社会中的弱势群体，而不能仅仅维护政商学界的精英利益。

此外，在近年国际政治环境恶化的情况下，授勋给抗美援朝战争的“百战老兵”王占山、中印边境冲突中的“卫国戍边英雄”陈红军，还有参与南沙岛礁建设、培养南中国海维权民间力量的海南省琼海市潭门镇海上民兵连副连长王书茂，似乎也凸显了中共对外来压力悍然备战应战的心理。