港支联会副主席邹幸彤再度被捕

香港支联会副主席邹幸彤昨天再度被警方逮捕。她上个月4日因涉违反《公安条例》被捕，被扣留超过33小时后，5日下午获得保释。

今天是香港“七一”回归24周年，此前有泛民团体申请“七一”游行，但被警方反对，而一度在面簿发帖文转载“七一维园见”图片，其后删文的邹幸彤昨天再度被捕。2003年起，泛民主派都会以民间人权阵线名义发起“七一”游行，表达各种政治诉求。但警方已连续两年以疫情为由禁止举办。

综合《明报》、网媒“香港01”报道，新界南总区刑事部（行动）警司陈志昌昨天表示，警方于6月4日拘捕一名36岁邹姓女子，她涉嫌宣传及呼吁民众参加一个拟于6月4日举行的公众活动，但该活动被警方禁止。

随后，她获准保释候查。警方昨天获得律政司意见后，正式落案起诉她煽惑他人明知而非法参与未经批准集结，违反《公安条例》条例，案件明天（2日）在西九龙法院提堂。

此外，陈志昌也称早前有团体申请于今天在维园举行公众活动，警方随后禁止申请，而公众集会及游行上诉委员会维持警方决定；同时警方留意到有人在网上及社交媒体宣传及呼吁参与拟于7月1日举行公众活动，但该活动已被禁止。警方调查后，怀疑案件与上述姓邹女子有关，因此再次拘捕她，作进一步调查。

香港支联会昨晚就事件发出声明，并要求警方立即释放邹幸彤。

