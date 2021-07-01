习近平：实现了第一个百年奋斗目标

中共总书记习近平今早在庆祝中共建党100周年大会上说，经过全党全国各族人民持续奋斗，“我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题”。

据新华社报道，习近平也表示，中国正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

他说：“这是中华民族的伟大光荣，这是中国人民的伟大光荣，这是中国共产党的伟大光荣。”

习近平强调，中华民族是世界上伟大的民族，有着5000多年源远流长的文明历史，为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。

他表示，1840年鸦片战争以后，中国逐步成为半殖民地半封建社会，国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘，中华民族遭受了前所未有的劫难。“从那时起，实现中华民族伟大复兴，就成为中国人民和中华民族最伟大的梦想。”

“为了拯救民族危亡，中国人民奋起反抗，仁人志士奔走呐喊，太平天国运动、戊戌变法、义和团运动、辛亥革命接连而起，各种救国方案轮番出台，但都以失败而告终。中国迫切需要新的思想引领救亡运动，迫切需要新的组织凝聚革命力量。”

习近平说，十月革命一声炮响，给中国送来了马克思列宁主义。在中国人民和中华民族的伟大觉醒中，在马克思列宁主义同中国工人运动的紧密结合中，中国共产党应运而生。

习近平也说，中国产生了共产党，这是开天辟地的大事变，深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程，深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运，深刻改变了世界发展的趋势和格局。