美高官指中国放贷活动不透明

美国负责七国集团（G7）和二十国集团（G20）的协调人辛格（Daleep Singh）表示，中国的很多放贷活动都非常不透明。中国是迄今为止最大的官方双边债权国，中国应该加大参与G20暂停偿债倡议的力度。

据路透社报道，辛格在美国国际战略研究中心主办的一次活动中说，二十国集团（G20）主要经济体应将针对最贫困国家的暂停官方双边债务偿还倡议扩大至中等收入国家，并加大中国和民间部门的参与力度。

今年4月，G20同意将给贫穷国家的债务冻结延长至2021年底，以帮助他们对抗新冠大流行并减轻对经济的影响，但未能将这一计划扩展到中等收入国家，72个债务危机风险很高的国家中有22个未能包括进去。

该倡议远未达到最初的目标，一些国家因担心破坏其信用评级而不愿要求暂停债务偿还。

辛格说：“我们需要每个国家，特别是最大债权国，尽自己的一份力。”他表示：“中国的很多放贷活动都非常不透明，自行把大部分贷款归类为商业性质的贷款，但很明显是由政府授意的。”

辛格说，加强激励民间部门承担低收入和中等收入国家债务减免的负担也很重要。

G20财长将于7月9至10日在威尼斯举行会议，讨论发展中国家和新兴市场面临的迫在眉睫的债务危机。

根据国际金融协会（IIF）的数据，新兴市场的债务水平在第一季度达到创纪录的逾86万亿美元（115.72万亿新元）。

