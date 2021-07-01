滴滴在美首日交易结束后 估值680亿美元

中国网约车巨头滴滴全球DIDI.N股票在美国首日交易结束时，略高于其首次公开发行(IPO)价格，估值达684.9亿美元（921.70亿新元）。这是2014年以来中国公司在美国的最大上市案。

据路透社报道，滴滴股票以16.65美元开盘，大大高于其14美元的IPO价格。该股在达到18美元的高点后，在下午早些时候下滑。滴滴的支持者包括软银。滴滴在美国的这次IPO中发售了3.168亿股美国存托股份(ADS)，筹资44亿美元，发行价定在指导价区间13至14美元的高端，并增加了售股数量。

路透社评论说，挂牌首日的表现情况，证明滴滴下调估值预期的决定是正确的。在投资者对其在新业务领域和国外市场的扩张速度和盈利能力表示担忧后，滴滴调整了预估目标。路透此前在3月报导称，滴滴希望上市后的估值能达到1000亿美元。

一连串中国公司寻求利用美国股市估值偏高的机会招股，而滴滴正是其中的最新一员。根据路孚特的数据，今年前六个月，约有29家中国公司在美国的IPO中筹集了76亿美元，尽管美中经济关系持续紧张，而且美国对中国公司财务报表的审计质量感到担忧。

路透本月早些时候报导称，滴滴还因可能违反反垄断规定而受到中国当局的调查。Renaissance Capital负责人史密斯（Kathleen Smith）说：“所有主要的中国互联网企业现在受到的检视都比过去多得多。这是整个行业面临的风险。”

滴滴也得到了技术投资巨头阿里巴巴、腾讯和优步的支持。该公司前身是由程维在2012年创立的滴滴打车软件，后与同行快的打车合并成为滴滴快的，后来又更名为滴滴出行。

据《福布斯》杂志报导，滴滴首席执行官程维1983年出生于江西省一个小城镇，在滴滴上市之前的身价是12亿美元。

软银是滴滴的最大投资者，持有20.2%的股份。腾讯持有6.4%的股份，而优步保有了12%的股份。程维将拥有该公司6.5%的股份，但由于公司采用在科技企业中越来越流行的双级股权结构，他拥有35.5%的表决权。

根据周三的收盘价，程维持有的滴滴股份价值44.5亿美元。根据优步提交的一份监管文件，其持有的滴滴股权价值80亿美元，远超2016年优步中国与滴滴合并而取得这些股份时的60亿美元估值。