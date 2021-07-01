中国地方债规模略降利率打破指导下限 将迎发行高峰

中国上半年地方债发行收官，共计发行约3.34万亿元人民币（6951.89亿新元），略低于去年同期的3.49万亿元。6月地方债发行规模环比亦略有下降，不过仍是年内迄今的次高，当月专项债发行加快，一般债有所放缓，专项债累计规模占比年内首次超过一般债，且该月发行利率一度打破长期以来加点25bp的指导下限。

据路透社报道，中国20个省市已公布的未来发行计划显示，7月地方债发行料大致持平6月份，不过整体来看，三季度发行规模预计将是年内峰值所在。

广发证券固定收益团队分析指出，7月已披露的地方债发行计划为6080亿元，基本与6月的计划发行规模6112亿相当，而6月对应的实际发行规模为7949亿元。中性假设下，按照4至6月情况线性外推，预计7月地方债总发行在8000亿元左右。

该券商报告并称，从适度均衡发债节奏的角度出发，如7月地方新增债发行8000亿元左右，假设四季度剩余新增债15%左右额度待发，则8至9月每月新增地方债发行金额在8600亿元左右。8至9月可能是地方债供给高峰。

此外，6月地方债固定加点的发行模式有所改变。以广东为首，当月地方债中标利率与同期国债利差突破此前25bp的指导下限，随后浙江和河北亦跟进下调加点至15bp。

去年末以来，财政部明确鼓励部分地区差异化发行地方债，将收益率曲线、地区差异和项目差异等因素考虑在内。

华创证券报告称，广东、浙江、河北等沿海省份地方债发行利率突破前期指导下限，主要体现两大特点，一是下调加点的省份经济实力、负债情况分化；二是10年品种仍采用25bp的固定加点模式，其余期限品种利差多有下调。

据路透计算，6月地方债平均发行利率3.46%，较上月小升3个bp；平均发行倍数为22.16倍，环比小幅下行，不过依然继续稳定在逾20倍的水平；平均发行期限小幅回升到12年。

中国财政部在今年中央和地方预算报告中称，今年安排地方政府新增专项债券3.65万亿元，比去年（3.75万亿）少约1000亿元。

