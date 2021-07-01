财新中国制造业PMI降至三个月低点

7月1日公布的2021年6月财新中国制造业PMI（采购经理指数）微降至51.3，低于5月0.7个百分点，为三个月以来的低点，显示受疫情反复和供应链受阻影响，6月中国制造业增长势头减弱。

据财新网报道，这一走势与国家统计局制造业PMI一致。中国国家统计局公布的2021年6月制造业PMI录得50.9，较上月下降0.1个百分点。

6月制造业供给与需求增速放缓，生产指数高于50.0临界值，但已降至2020年4月以来最低。新订单指数录得三个月来最低，新出口订单指数仅略高于荣枯分界线，受访企业表示近期国内外疫情反复对供求两侧均有负面影响。

与新增业务的趋势一致，数据显示，6月采购活动增速同样放缓，整体仅有小幅扩张。企业反映，供应商存货不足，加上物流交付迟缓，导致供应链出现问题。

就业方面，制造业企业继续增加用工，就业连续第三个月保持扩张，就业指数录得近七个月最高。部分企业表示，新业务持续增长，厂商计划增加产能。与此同时，积压业务量连续第四个月上升，但积压率尚小。

6月采购库存指数今年以来首次升入扩张区间，为交付订单，部分企业增加动用现有产成品库存，导致制造业成品库存降幅扩大，产成品库存指数创2016年5月以来新低。

持续攀升的价格指数略有放缓。6月中国制造业平均投入成本涨幅有所放缓，但仍属显著。主要原因在于金属和燃料等生产资料价格上涨，加剧了成本负担。部分制造商选择上调销售价格，成本端压力传导至需求侧，出厂价格走势与投入价格一致，但涨幅较5月明显放缓。

6月制造业产出预期指数与上月持平，同为五个月来最低。不过，相比历史数据而言，当月整体乐观度仍然高企。未来随着疫情防控和新产品发布，中国国内外需求有望继续复苏。

财新智库高级经济学家王喆分析说，海内外疫情对经济虽有不利影响，但制造业总体仍稳步扩张，市场供需保持稳定，就业市场持续改善，后疫情时代经济恢复动能犹在。通胀压力有所缓解，但制造业购进价格和出厂价格仍在上涨，局部原材料短缺问题仍然存在。进入下半年，随着低基数效应不断减弱，经济下行与通货膨胀压力交织仍是严峻挑战。

