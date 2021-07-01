知情人士：中国希望收敛战狼式外交

《华尔街日报》引述知情人士透露，中国领导层正努力收敛“战狼”式外交策略，因其担心这种方式已开始损害国家利益。

上述知情人士也说，上述外交策略的调整受到了中国国内民族主义热情的阻碍。

“战狼精神”的说法来自中国一部民族主义系列电影，该系列电影讲述了一名孤胆英雄与美国人领导的雇佣兵组织作战的故事。在特朗普政府期间，在回应中国所认为的西方利用虚假信息对中国进行攻击时，战狼精神在此前一贯沉稳的中国外交官中流行起来。

据报道，这种新策略主要在社交媒体推特上展开，外交官们或嘲讽或威胁，甚或提出阴谋论，其中许多言论都是针对美国的。

《华尔街日报》称，中国有关缓和强硬外交策略的高层讨论是从今年4月份开始的，主要是担心该策略疏远了与美国和其他国家的关系，可能使中国经济面临孤立的局面。

上述人士说，虽然中国外交部官员之前对中国国家主席习近平与美国总统拜登面对面会谈的想法不太热心，但他们最近讨论了在定于10月举行的20国集团罗马峰会上安排习拜会谈的可能性。他们说，希望会面能够缓和这两个疏远的全球大国之间的紧张关系。

据这些知情人士说，中国外交部正在采取措施以缓和强硬外交策略，包括为外交官起草关于使用推特的指引，但有关官员担心，过于明显的软化会掀起民族主义网民的怒潮，这些网民已成为中国政治中的一股强大力量。

此外，《华尔街日报》透露，自中国官员开始讨论如何调整外交策略以来，北京一直在寻求软化其形象和显露其锋芒之间反复。

习近平4月份在由美国主导的气候峰会上发表讲话，暗示了与拜登进行接触的意愿。中国高层外交官和官方媒体最近几周也谈论了避免与华盛顿发生冲突的必要性。

习近平5月份对党内高层官员表示，中国要扩大“国际舆论朋友圈”， “要讲究舆论斗争的策略和艺术”。据知情人士透露，在那之后，中国外交部开始为外交官制定社交媒体使用指引。

另外，了解上述行动的知情人士表示，官员们已在研究其他国家管理外国媒体的方式，包括使用法律工具强制删除被认为虚假的信息，并已经敦促国有媒体的海外记者在社交媒体上宣传北京方面的说法。

据听取了相关计划情况介绍的人士称，中共还已邀请世界各地的数百个政党参加7月初的一场线上会议；习近平将在会上发表讲话。此次会议类似于习近平2017年在北京举办的中国共产党与世界政党高层对话会。

但与此同时，据了解相关谈话内情的人士透露，中国外交官已经告诉外国同行，他们不会在中国主权和利益受到挑战的任何纷争中退缩。