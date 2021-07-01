孟晚舟案检查官：汇丰记录不属引渡案范围

一名加拿大检察官敦促不列颠哥伦比亚省法官，拒绝华为首席财务官孟晚舟使用银行记录来削弱美国引渡请求的合理性。

据彭博社报道，现年49岁的孟晚舟正在寻求让汇丰控股文件在引渡案审讯中被认可为证据，声称它们表明美国的引渡请求在根本上就站不住脚，应该被驳回。

代表美国当局的加拿大政府律师弗雷特（Robert Frater）周三告诉加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）：“他们想要你陷入推论之中，而那是初审法院的专属。”

辩方在香港法院的监督下取得了汇丰的文件。孟晚舟正试图在8月份举行的最后一轮引渡案审讯中使用这些文件。

作为华为亿万富翁创始人任正非的长女，孟晚舟被指控就华为与Skycom的关系向汇丰撒谎；Skycom违反美国贸易制裁在伊朗开展业务。美国检察官声称，她使该行可能需要因为违反制裁而承担刑事责任。

孟晚舟的律师认为，大量的记录和电子邮件表明，汇丰管理人员在进行风险评估时完全知道华为控制着Skycom。他们说，因此，要求加拿大法院依据的美国指控是虚假和具有误导性的。

弗雷特则告诉法官，这些记录并不能证明汇丰高管知道华为控制着Skycom。该行的记录中确实有关于Skycom所有权真实状态的信息，但“没有证据表明有人把各种信息联系在一起了。”

弗雷特还说，处理该行与华为关系的汇丰经理作证说，他不知道华为对Skycom的控制状态。弗雷特表示：“如果他们（华为方面）想在这一点上挑战他，则必须去美国的审讯中这样做。”