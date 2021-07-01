金正恩贺中共建党百年强调朝中“患难与共”

在中国共产党成立100周年之际，朝鲜劳动党总书记金正恩向中国共产党总书记习近平致贺信，强调敌对势力对华恶意诽谤和施压行为是“垂死挣扎”，什么也拦不住朝着新胜利奋力前进的中国人民，并称朝中是在反对帝国主义并建设社会主义国家的斗争中患难与共的真正同志和战友。

综合韩联社和朝中社报道，金正恩在贺信中表示，中国共产党的成立是对开拓中华民族命运和实现中国社会主义事业具有划时代意义的历史事件。

他在信中称赞，中国共产党浴血奋战争取革命胜利，建立人民当家做主的新中国，冲破历史的一切狂飙，开辟中国特色社会主义道路，带来了国家富强和人民幸福。

金正恩说，朝鲜劳动党和人民对中国在建设社会主义的斗争中取得一切成果就像自己的事情一样感到高兴。朝方坚定不移地支持中国共产党在推动社会主义建设，维护国家主权、领土完整和世界和平方面创造的伟业。

他强调，敌对势力对华恶意诽谤和施压行为只不过是垂死挣扎，什么都拦不住朝着新胜利奋力前进的中国人民。 他说，朝中两党两国在错综复杂的国际形势下都坚持对社会主义、共产主义事业正确性的信念，风雨同舟、患难与共，是携手谱写骄傲的友谊新篇章的真正的同志和战友。

金正恩在贺信最后祝福中国在中共领导下繁荣昌盛、人民幸福安康。

在中美矛盾不断升级、中国与西方阵营围绕《香港国安法》、新疆人权问题以及南中国海等问题关系恶化的情况下，金正恩通过贺信对传统友邦中国表达支持，强调双方深厚友谊，展现朝中友好关系。