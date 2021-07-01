郑永年：中共勇于“自我革命”

中国著名政治学者郑永年接受《星岛日报》访问时说，中共建政七十多年来，一方面坚持“为人民服务”的使命，全力推动社会经济发展，把中国从贫穷落后，变成全球第二大经济体；一方面通过反腐败等措施，勇于“自我革命”，得到民众的认可，巩固执政基础。他认为，这也解释了为何中共一再强调“不忘初心、牢记使命”。

《星岛日报》今天刊登郑永年的专访。也是现任香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长的郑永年说，有三个因素决定了中国共产党为什么成功：“第一是对革命的判断，革命是为了什么；第二点是如何革命；第三是革命如何地方化、中国化。”

郑永年认为，中共革命和传统的农民革命不一样，农民革命是为了改朝换代、掌握政权当皇帝，但共产党要建立一个全新的中国，为人民服务，这是政权合法性的基础。

他说：“西方的政党完全计算选票，你100张里面拿到51张选票就可以执政。中国不是这样，中国就是靠完成使命，使命就是共产党向老百姓的许诺，履行承诺。”

郑永年也强调，“一党执政”不等于“一党专制”，西方一直误解中共。

第二，共产党的革命的方法也不一样。郑永年表示，共产党是“真正发动老百姓，是人民革命，是自下而上的”，“土地改革”、“农村包围城市”都是发动群众、人民革命的方法。共产党革命的方法到现在为止在世界上还有影响，像墨西哥的光辉道路等。

第三，则是革命的中国化。郑永年说：“当初孙中山、蒋介石想把西方的革命引入中国。但是毛泽东既不学西方也不学苏联，就是中国化，这样才符合中国国情。革命就是要解决中国问题。共产党紧紧抓住了这个大势，是大势所趋。”

“49年前是革命，49年后就是搞建设了。”郑永年指中共建国后有很多失败的案例，譬如大跃进、文革等，但他认为，中共的使命一直没变，“毛泽东搞大跃进是为了短时间内赶超英美，有点理想主义，犯了许多错误，但他不是为自己，还是为了人民”。

“后来邓小平说贫困不是社会主义，社会主义要发展经济的、是为老百姓服务的。过去40年，我们经济发展起来了，八亿人口脱贫。邓小平说的‘一部分人先富起来’，现在已经实现了。习近平就开始搞下半句话——共同富裕，这也是老百姓的需求。”

据报道，在去年10月的中共19届五中全会上，中共总书记习近平强调“实现共同富裕不仅是经济问题，而且是关系党的执政基础的重大政治问题”。郑永年认为这个很重要。“西方的执政基础是选票，中国的执政基础就是推动社会经济的发展。”

他并表示，中共领导层近年不断强调“不忘初心”，就是要求全党不要抛弃当初的使命及人民的承诺，因为这关系到中国共产党的执政基础及合法性。

