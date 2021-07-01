中国光伏行业协会：美对新疆“强迫劳动”指控毫无依据

中国光伏行业协会最新表示，美国早前对部分新疆企业采取的实体清单制裁措施，对新疆光伏产业链“强迫劳动”污名化指控，毫无事实依据。

据路透社报道，该协会刊文并称，其于近日在疆实地调研光伏产业发展，光伏企业的蓬勃发展带动该地区形成以硅为基础的产业集群，促进了上下游产业链的发展，创造了大量就业工作岗位。

文章称：“当地也欢迎社会各界机构和个人亲自到新疆走一走、看一看，增进对新疆多晶硅及光伏产业和社会经济发展的了解。”

该文指出，新疆拥有丰富的风光等资源能源优势，发电成本较低，非常适合硅材料等环节布局发展。随着中国光伏产业布局优化，一批骨干民营多晶硅光伏企业赴新疆建厂，充分利用新疆能源优势和光伏技术后发特征，通过规模经济效应等有效推动全行业光伏产品成本的下降。

目前，新疆多晶硅产量已经占据全球多晶硅产量45%，已成为全球光伏产业链不可分割的组成部分。

同时，在疆光伏企业也以此发展壮大，大多数企业在境内外证券市场上市，或成为上市公司的一部分，如晶科能源、大全能源为纽交所上市企业，保利协鑫、新特能源为港交所上市企业等，公司均受相关法律法规及相应上市机构监管，治理结构较为完善。

“下一步，将进一步与境外相关行业组织交流，加深互信与了解，共同应对外部滥用所谓实体清单黑化我企业、污名化新疆光伏供应链等行为。”协会称。

美国早前限制对五家中国实体的出口，称这些实体与中国侵犯人权的行为有牵连；被列入美国商务部实体清单的实体包括大全新能源有限公司旗下的新疆大全新能源股份有限公司、协鑫新能源的子公司新疆协鑫新能源材料股份有限公司。