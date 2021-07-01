美媒：对抗中国影响力的美国基金 将支持非洲疫苗生产商

一个部分为对抗中国在世界各地的交易活动而成立的美国政府投资基金说，将提供约1.19亿美元贷款，支持非洲的一家强生公司冠病疫苗制造商。

据《华尔街日报》报道，美国国际发展金融公司（U.S. International Development Finance Corporation）将向南非制药公司Aspen Pharmacare Holdings提供1亿欧元贷款。Aspen与强生公司签订了协议，负责将这家美国公司的单剂冠病疫苗装入小瓶并进行包装。

美国国际发展金融公司的首席运营官David Marchick说，这笔贷款将帮助Aspen在2022年底前实现疫苗产量达5亿剂，目标是为非洲大陆的大部分地区接种疫苗。Aspen去年年底说，已与强生公司达成了生产3亿剂疫苗的协议。

自疫情暴发以来，多个非洲国家收到了中国捐赠的疫苗。据研究机构凯投宏观称，随着中国扩大疫苗生产规模，并为本国大部分人口接种疫苗，到9月份，中国可能有能力每月出口3.4亿剂疫苗。

美国官员说，之所以为冠病疫苗生产提供资金，一个原因是在中国的疫苗外交之外提供替代选择，不过主要还是出于医疗保健方面的原因。Marchick说：“这是我们帮助结束这场疫情的整体战略的一部分。”

除了医疗保健，美国国际发展金融公司正努力在非洲进行更多投资。作为中国“一带一路”倡议的一部分，许多非洲国家政府已经与中国公司达成了基础设施建设和其他交易。

今年5月份，一个由英国沃达丰空中通讯公司牵头、由美国国际发展金融公司提供5亿美元贷款支持的电信公司财团中标埃塞俄比亚一个新蜂窝网络建设项目。贷款的一个条件是不能用于中国华为的设备。华盛顿方面认为华为存在监听威胁。