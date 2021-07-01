李家超：香港社会回稳 有条件从谷底反弹

香港新任政务司司长李家超表示，随着中国中央政府修订香港选举制度让香港聚焦发展，当地的社会及政治局面恢复稳定，“香港绝对有条件从低谷中反弹”。

综合《明报》、香港电台等报道，今天是香港回归24周年纪念日，湾仔金紫荆广场及会展早上分别举行升旗仪式及庆回归酒会，李家超首次以署理行政长官身份主礼。

他在致辞时说，每年七一都让人自豪地回顾香港回归历程，坚定重申“一国两制”是维持香港长期繁荣稳定的最佳制度及庄重承诺，今年七一也是庆祝中国共产党成立100周年的重大日子，各界庆祝之际，应对中共领导下提出及实行的“一国两制”有更深体会。

李家超批评，2019年下半年香港出现“黑暴”，以及反中乱港势力意图用特区选举制度漏洞瘫痪政府施政，甚至夺取管治权，令香港面对前所未有挑战；但是，中央毫不动摇，一年内先后就《香港国安法》立法及修改特区选举制度，从宪制层面解决问题。这成功使香港社会由乱转治，让香港聚焦发展。

他并说，目前香港的社会政治局面恢复稳定，香港绝对有条件从低谷中反弹。同时，随着政府抗疫工作取得成效，香港近月的经济及就业情况都有明显改善，社交距离措施也逐步放宽，他因此呼吁要维持这个良好势头。

李家超也表示，本届特区政府上任已经四年，经历了前所未有挑战，但不断总结经验、改善施政，管治团队对香港的未来有信心，未来一年将坚定维护国家安全，完善“一国两制”实施。