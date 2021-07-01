美媒：中国或正建造一百多个洲际导弹发射井

美国詹姆斯·马丁不扩散研究中心的研究人员获得的商业卫星图像显示，中国甘肃玉门有119个几乎一模一样的建筑工地，其特征与、中国现有核弹头弹道导弹发射设施相似。

据《华盛顿邮报》报道，该研究中心东亚不扩散项目主任刘易斯(Jeffrey Lewis)认为，这些发射井可能是为东风-41的洲际弹道导弹设计的，东风-41可以携带多枚弹头，能够打到9300英里远的目标，有可能使美国大陆处于其射程之内。刘易斯说，场地上的主要挖掘工作今年年初就开始了，虽然准备工作可能进行了几个月的时间。

刘易斯与他的同事伊普勒斯(Decker Eveleth)在对这些商业卫星图像进行了数周的研究之后发现了这些建筑工地。他形容该项目的规模“令人难以置信”。刘易斯表示，这种大规模的建造是中国为了加强其核威慑的可信度而做出的重大努力。

《华盛顿邮报》向中国外交部和中国驻华盛顿大使馆发出了寻求置评的电子邮件和传真，但未收到回复。白宫和国防部官员也没有对有关报道中的发射井建设项目的询问做出回复。

据美国之音报道，五角大楼去年9月有关中国军力的评估报告认为，在接下来的十年中，随着中国核力量的扩张和现代化，中国的核弹头库存预计将至少增加一倍。

该报告指出，中国的核弹头数量当时据估计略超过200枚，包括那些可以装在能够打到美国的弹道导弹上的核弹头。民间组织美国科学家联盟(FAS)的目前的估计是，中国总共拥有320枚核弹头。

美国核武库据估计有3800枚核弹头处在现役状态，远超出中国的核武库。美国拥有“三位一体”的核打击能力，有可以实施核打击的潜艇和飞机，还有陆基洲际弹道导弹。