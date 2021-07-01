港警中午起封维园 防七一游行

香港警方经风险评估，并考虑公共安全、公共秩序以及疫情等因素后，已于中午12时封闭香港维多利亚公园（简称维园）指定范围，包括中央草坪、足球场及篮球场，相关出入口同时被封闭，以阻止已被禁止的公众集会及游行进行。

据《星岛日报》报道，港岛总区高级警司（行动）廖珈奇表示，早前有团体申请在维园举行公众集会及公众游行，被警方发出反对通知书；维园为游行的起点及集会地点，经警方进行风险评佔，以及考虑公共安全等因素，并发现有人在网上呼吁他人前往参与非法集会，考虑安全风险后，决定引用《公安条例》封闭维园部分地点。

廖珈奇说，任何人进入相关地点或在场逗留，将属违法，最高可判监禁12个月。

至于何时解封相关地点，廖珈奇则说，会根据今天的事情发展作出适当安排，他并强调会考虑所有因素，会平衡使用者利益及可能风险。

廖珈奇也进一步说，情况会一直变化，难用眼前事物作出判断，重申封闭维园是最合理及适当做法，以避免违法行为发生。

7月1日是香港回归24周年纪念，也适逢中共建党百年及《香港国安法》实施1周年。尽管当天没有游行获准，但此前有报道称，港府及警队极为重视当天的保安，警方将会动员逾万警力全天戒备。

自2003年起，香港泛民主派都会以民间人权阵线（简称民阵）名义发起“七一”游行，与会者首先在维园聚集，然后游行前往中环，以表达各种政治诉求。

先前民阵被传或遭取缔，加上在《香港国安法》压力下，民阵已宣布不会再主办七一游行。

民阵临时召集人锺松辉说，这主要原因是警方已经将民阵定义为无注册社团，根本难以合法申请举办游行，加上还有限聚令限制就更难了。