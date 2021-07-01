许家印今受邀天安门城楼观礼 恒大境内债券走升

中国大型房企——中国恒大近月屡捲债务健康问题等，令恒大相关债券价格受压。不过，恒大董事局主席许家印今天受邀观礼中国共产党成立100周年大会的消息流出后，似乎带给了市场一点信心。

多家中国媒体报道，党龄超过35年的许家印今天受邀在天安门城楼现场参加大会。身兼中国全国政协常委，恒大集团党委书记的许家印说，一百年来，中国共产党矢志不移团结带领亿万人民实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

许家印并说，要继续不忘初心、牢记使命，专心专注、兢兢业业做好企业的经营管理，一如既往积极投身公益慈善事业和乡村振兴伟业，为建设社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴贡献新的更大力量。

上述消息被报道后，恒大境内债券早盘走升。彭博数据显示，恒大地产2023年到期的公司债券“19恒大01”早盘一度上涨3.3元，创去年11月以来最大盘中涨幅，随后升幅有所收窄；“20恒大02”也上涨约1.4元至86.4元，迈向四周来新高。

彭博行业研究信用分析师Daniel Fan表示，市场此前担忧中国监管层是否在加大对恒大的审查力度，而许家印被邀请去天安门参加庆祝大会，打破了市场疑虑，加上恒大近期宣布债务降低、有一条红线达标，更加提振了市场信心。

恒大早前表示，已将净负债率降至100%以下，满足监管所提“三条红线”之一，并将其有息负债总额减至约5700亿元人民币，符合3月份设定的目标。

彭博社指出，作为中国债务负担最重的企业之一，资本市场对恒大的财务健康以及流动性状况十分忧虑。包括民生银行在内的多家中资银行已在压减对其风险敞口。穆迪最新下调中国恒大的信用评级至B2，成为不到两周时间第二家下调该集团评级的国际评级机构。