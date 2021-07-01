香港边城青年宣布面簿专页停运

由在台港人组成的公民团体“香港边城青年”今天凌晨宣布，官方面簿专页将停止运作。

成立于2019年7月的香港边城青年，向来关注香港政治时事，常在面簿专页以图卡方式分享香港政治、社会新闻时事。

香港边城青年今天凌晨在面簿写道，专页将停止运作，“谢谢大家支持，香港人珍重”，并限制留言区的发言功能。

综合网媒“众新闻”和《自由时报》报道，香港边城青年执行委员English（化名）发声明称，该团体是由当初“在台学生及毕业生逃犯条例关注组”转变成香港边城青年，如今的香港边城青年已经准备好进入筹备立案新阶段。

English表示，香港边城青年的原秘书长Justine（化名）因生涯规划及担心自身安危，已决定离开团体。“我们为她献上祝福，亦尊重每位香港人于乱世下的个人选择。”目前双方正处于交接状态，极力希望专页能够尽速恢复运作。

English并提到，在这段期间，有关香港边城青年的消息或声明，将会继续暂时借由各个一直以来支持着香港的专页及团体发布。“我们不是怯懦，亦绝不退却。时间到了，正是要转变的时候，山不转路转。这正是香港人的特征。”

香港边城青年理事长江旻谚说，香港边城青年从过去到现在筹办一些活动，确实有受到威胁，例如之前邀请香港艺人何韵诗赴台时，她就遭到不明人士泼漆，前几个月在台南的撑香港展览也遭人丢鸡蛋，希望未来在台港人组织可以更安全运作下去。

