中国正式实施公海自主休渔

试行一年之后，中国正式将公海自主休渔付诸行动。

据界面新闻报道，中国农业农村部发布消息，中国自今年起，在西南大西洋、东太平洋部分公海海域正式实施公海自主休渔措施。公海自主休渔的时间为：7月1日至9月30日。 自主休渔期间，所有中国籍鱿鱼捕捞渔船均应停止捕捞作业，以养护公海鱿鱼资源。

此前在2020年7月，中国曾首次在西南大西洋公海相关海域试行为期三个月的自主休渔。农业农村部曾表示，此举系针对尚无国际组织管理的部分公海区域采取的渔业管理创新举措。

山东大学海洋学院教授王亚民说：“去年试行公海自主休渔，经过论证取得了初步成效，因此今年将其上升为正式措施，具有示范意义。“

中国农业农村部透露，中国远洋渔业协会、上海海洋大学等单位组织专家对2020年休渔效果进行过分析论证，在西南大西洋和东南太平洋公海休渔海域，2021年1至4月鱿鱼累积产量同比整体有所提高，资源状况有所好转，休渔成效初步显现。

不过，王亚民指出，一般来说，判定渔业资源恢复的情况大概需要3-5年周期，因此公海自主休渔能否变成一项长效举措，下一步还需根据渔业资源养护效果进行科学评估。

所谓“公海”，在国际法上指各国内水、领海、群岛水域和专属经济区以外不受任何国家主权管辖和支配的海洋部分。

根据1982年《联合国海洋法公约》规定，所有国家都有权由其公民在公海上捕鱼，但要受到若干限制。在捕鱼中，应遵守本国根据有关条约和协议就鱼种、数量、方法、区域等方面承担的义务，各国有义务通过谈判设立分区域或区域渔业组织，就养护和管理公海生物资源开展合作。

中国农业农村部发布的《中国远洋渔业履约白皮书（2020）》显示，截至2019年底，中国拥有合法远洋渔业企业178家，批准作业的远洋渔船2701艘，其中公海作业渔船1589艘，作业区域分布于太平洋、印度洋、大西洋公海和南极海域，以及其他合作国家管辖海域。

王亚民分析说：“从国际上来看，进行远洋捕捞或者在公海捕捞的基本都是发达国家，为了防止滥捕，发达国家目前通行的做法是实行配额管理制度，即在国际公约的约束下，针对某一物种在捕捞总量上进行管控。而此次我国实行公海休渔措施，称得上是一种新的尝试。”

他认为，这一方面彰显了中国政府积极参与国际海洋治理的决心，另一方面也是践行生态文明，由国内治理向国际治理的一种延伸。