耿爽吁美国无条件率先重返伊核协议

中国常驻联合国副代表耿爽在安理会伊朗核问题公开会上表示，当前推动伊核协议重回正轨、实现地区局势降温的正确途径，是美国无条件率先重返伊朗核问题全面协议，伊朗则应在此基础上全面恢复履约。

据《人民日报》报道，耿爽30日指出，伊朗核问题全面协议是各方经过艰苦努力、通过协商谈判达成的外交成果，是多边主义的成功实践，是维护国际核不扩散体系和中东和平稳定的重要保障。美国不顾国际社会反对，执意单方面退出全面协议，并持续对伊朗极限施压是当前伊核问题困局的根源。

耿爽说，今年以来，有关各方积极落实去年12月伊核外长会共识，推动美伊尽快恢复履约。目前，在维也纳举行的相关谈判已取得重要进展，但距离达成共识仍有差距。美方一再表示愿意重返伊核全面协议，一直宣称“多边主义回来了”。既然如此，美方应为推动早日达成共识作出更大努力，展现更多诚意。美方最终能否同伊朗及其他有关各方达成恢复履约协议，将是检验美是否真正践行多边主义的一块试金石。

耿爽表示，美方退出伊核协议，导致美伊严重缺乏互信，这是当前美伊恢复履约谈判的严重障碍。出于对美可能再次毁约的担忧，伊方要求美国现政府就不再单方面退出全面协议提供保证。这一要求完全可以理解，应该得到回应。

耿爽说，作为国际社会一员，伊朗有和平利用外空的权利。各方对伊导弹和空间计划的性质有不同理解。如有必要，各方可建立新的平台或在其他合适场合就此开展讨论，但应避免在恢复履约谈判中纠缠此事，使问题复杂化，阻碍谈判进程。

耿爽强调，单边制裁损害各国互利合作，有违国际公平正义，是对国际法的肆意践踏，也是对国际关系的严重破坏。中方坚决反对美方施加的所有不合法的单边制裁，不论是美对伊的不合法制裁，还是针对包括中方在内的第三方实体和个人的“长臂管辖”，都应当立即解除。这有助于保障伊方享有正当经济红利，为各方恢复同伊开展正常经贸合作创造条件，为谈判达成恢复履约协议铺平道路。

耿爽表示，伊核问题牵动中东局势，维护全面协议有助于维护地区安全稳定，符合包括海湾地区国家在内的各方利益。同时，地区安全问题不应与全面协议直接挂钩。中方已倡议在维护全面协议基础上，搭建海湾地区多边对话平台，鼓励地区国家通过对话协商就地区安全问题达成新共识。