澳门6月幸运博彩毛收入超出预期

澳门6月份幸运博彩毛收入连续第二个月超出分析师预期，尽管相邻地区暴发冠病疫情，但旅客仍持续流入。

彭博社报道，根据澳门博彩监察协调局数据，澳门6月份幸运博彩毛收入增长近813%，达到65.4亿澳门元（约11亿新元）。这高于分析师同比增长718%的预估中值。

不过，收入仍比上个月下降37%，而且比2019年6月疫情前的水平低了近73%。

在临近的广东省暴发新一波的疫情后，澳门于6月初实施了严格的边境管控措施，禁止不持有阴性检测证明的非居民从广东进入澳门。澳门5月份有超过58%的中国大陆旅客来自广东，成为最大的入境客源。

据报道，澳门还要求对来自广州和深圳等城市部分地区的旅客实施14天的隔离。这成为澳门面临的又一个不利因素——根据澳门政府旅游局数据，澳门5月份有近92%的旅客客来自大陆。

瑞信分析师Kenneth Fong等人在6月21日的报告中表示，旅行限制措施“削弱了需求”。“虽然我们同意这可能是暂时的，但它凸显了澳门未来复苏的不确定性和不平坦的道路。”

澳门赌场的投资者对7月份收入持乐观态度。之前有报道称，当地的监管机构考虑最早在7月中旬就允许香港居民无须隔离即可进入澳门。

彭博行业研究分析师Angela Hanlee和Kai Lin Choo认为，香港旅客无需隔离可能会提升澳门赌场的客流量，“但最终该行业的复苏速度，将取决于广东疫情的发展”。