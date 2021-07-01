国民党：两岸关系进展不能以民主自由妥协为代价

台湾在野国民党认为，两岸关系的进展，不能以民主自由的妥协为代价，更应彰显台湾推行民主自由法治的宝贵经验，并呼吁两岸的政党此时此刻都应该以追求台海的和平稳定、两岸的繁荣发展、与人民的平等自由为己任。

国民党今天（7月1日）就中国共产党建党100周年在官网发布新闻稿称，国民党先于中国共产党27年投入革命与救国之路，国共两党曾经为了民族救亡图存而携手合作，但也因为理念、目标和手段的重大分歧而发生冲突，“造成同胞手足相残的悲剧，进而导致长时间海峡分治的局面。”

国民党认为，国共两党都需要坦诚面对历史，并说：“中国国民党在近代中国曾经的牺牲和成就，台湾的发展经验和对改革开放的贡献，以及大陆在经历曲折探索和付出巨大代价后取得的成就，对于两岸共同未来，都有正面意义。但我们也不能忽略，海峡两岸的持续对峙，仍是台澎金马2350万人面对的严峻挑战。”

新闻稿称，国民党在两岸持续交往对话过程，强调坚守“中华民国”立场，并说国民党是“开国政党”，本当以“中华民国”兴亡荣辱为全党责任；为解决当前的两岸难题，国民党去年提出的现阶段两岸政策报告，认为应持续推动两岸交往对话，逆转走向战争的恶意螺旋。

国民党称，他们在台澎金马的一切努力，不只是维护“中华民国”的生存发展，也是为中华民族全面实现民有民治民享探索和奋斗。

国民党呼吁两岸的政党此时此刻找回政治对话的基础，找回人民交流的渠道，为人民解决问题，并称孙中山所倡议、启发的制度与价值，将是两岸关系的最佳解方。