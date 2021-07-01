台湾防疫旅馆大火夺四人命

设有防疫旅馆的台湾彰化市火车站前乔友大楼，昨晚（30日）发生大火，夺走四条人命，包括一名消防队员及三名检疫旅客，这是乔友大楼第四次大火，乔友大楼的消防逃生与结构安全问题，有待进一步检视。

据《联合报》报道，乔友大楼昨晚7点48分发生大火，直到清晨4时35分才扑灭，由于旅馆位在7楼至8楼，逃生空间不大， 抢救困难，消防人员逐层搜救，原以为现场获得控制，人员可以顺利救出，没想到在抢救过程中，发现其中四人没生命迹象，送急救后，仍不幸死亡。四名死者中，包括33岁的消防队员陈志帆，另有倪姓、陈姓及一名移工死亡，20多人送医。

乔友大楼高14层，曾是彰化市重要地标，却曾因管理不善致商机不振，一度只有一楼仍在经营电动游戏场，其余楼层设施老旧、损坏，并堆积杂物，凌乱不堪。

直到三年前，大楼部分所有权人决定自救，组成管委会，先请结构技师公会鉴定大楼结构安全无虞后，由县府及市公所协助，以及与多数所有权人建立共识后，寻求活化建物，期盼乔友大楼因此重生。

乔友大楼的业者两年前取得县府核发的施工许可证，将7、8、9楼正在装修无柜台青年旅馆“百香果商旅”，去年疫情爆发后，在各旅宿经营困难之际，提供做为防疫旅馆，由于位在火车站前，又有崭新设施，甚受欢迎。