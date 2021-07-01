谁妄想欺负中国必将碰得头破血流#登微博热搜 点击量超9亿

中共总书记习近平今早在庆祝中共建党100周年的大会上宣示，中华民族伟大复兴已进入不可逆转的历史进程。他并警告，外来势力妄想欺负中国，必将“头破血流”。

习近平的这段强硬讲话在中国社交媒体炸开了锅。“#谁妄想欺负中国必将碰得头破血流#”登上了微博的热搜榜，截至下午3时25分，数据显示点击量超过9.2亿。

在这场备受瞩目的讲话中，习近平还提到了台湾。他宣示解决台湾问题的决心，重申坚决粉碎“台独”图谋。他说：“解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。”

习近平强调，要坚持一个中国原则和“九二共识”，推进祖国和平统一进程。他呼吁包括两岸同胞在内的所有中华儿女，要和衷共济、团结向前，坚决粉碎任何“台独”图谋，“任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。”语毕，现场爆发长达20秒的掌声和欢呼声。

这段讲话也登上了微博的热搜榜。截至下午3时32分，数据显示点击量超过4亿，讨论次数超过11.7万。

中国网民纷纷表示认同，并称“台独没有出路”、“解决台湾问题，已经不能交给下一代了”。也有网民说：“该武统了，变为中国福建省台湾市。”