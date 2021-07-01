泰国布吉恢复对港通关 港人打完针可出行

泰国驻港领事馆周三（6月30日）公布，布吉岛的"布吉沙盒"正式推行，许容许过去至少21日，停留在香港、内地、英国、美国和澳洲等66个低至中风险地区、完成接种疫苗满14天、持有72小时内核酸检测阴性证明人士，入境布吉岛后毋须隔离。

据《星岛日报》报道，规定要求，旅客于入境布吉前14日前，须接种完接种两剂疫苗，18岁以下如与父母同游，则可获豁免接种。此外，旅客入境时须持有72小时内的核酸检测阴性证明，抵埗后需作病毒检测，逗留少于七天的旅客，须于第六天或第七天再作检测、逗留10至14天的旅客，亦须于第六天或第七天作第二次检测，并于第12或13天作第三次检测。

同时，旅客须事先购买旅游及医疗保险，涵盖与冠病相关治疗及医疗支出，保额至少达10万美元（13.45万新元），旅客亦须提供“SHA+”标准指定酒店预订证明，除非提供14日内的回程机票作证明，否则须入住指定酒店至少14天，同时需下载追踪应用程式，并事先于所在地的泰国大使馆申请入境证书

当旅客抵达布吉旅客后，如经病毒检测后呈阴性，将可到访布吉任何地方，期间需遵守当地防疫措施，包括于公共地方及交通工具戴上口罩，逗留布吉14日后，他们将获准到泰国其他地方继续行程。

"布吉沙盒"计划亦设有"熔断机制"，如布吉岛每周新确诊感染个案达90宗，或者住院率达到当地卫生系统容量的八成，措施就可能会暂停。

