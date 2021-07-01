中国中小企业信心指数维持疫情以来次高

渣打银行1日发布的6月中国中小企业信心指数与5月持平在54.4，为疫情暴发以来次高水平。渣打称，当月中国中小企业经营活动保持稳健，各行业复苏更趋均衡。

据中新社报道，这项调研针对中国逾500家中小企业展开。从分项指数看，6月，中小企业“经营现状”指数由5月的55.3略降至54.9，但仍高于疫情暴发（去年2月）至今年一季度期间所有月度数据。当月，“未来三个月预期”指数较5月上升0.4个百分点至55.2，各子指标均显示中小企业对国内新增订单前景的信心进一步改善。

此次调研还显示，各行业企业增长复苏更趋均衡。按行业数据看，受（出口相关）劳动密集型制造业生产放缓拖累，6月份制造业经营活动进一步放缓。与此同时，服务业中小企业经营则持续稳步复苏，其中酒店餐饮业经历“五一”小长假拉动之后，逐步回落至正常水平，房地产行业、IT业和商业服务业复苏进一步提速。

中小企业财务状况指数6月与上月持平，仍为53.0；“获取银行信贷”指标由5月的60.1降至59.6，保持相对较高水平，表明银行仍支持中小企业贷款活动。当月，预计人民币对美元将升值的受访中小企业比例由5月的15.0%升至27.1%，为自2019年1月以来最高水平。

值得注意的是，在近期国际大宗商品价格上涨背景下，调研结果显示，部分制造业中小企业关注原材料价格走势，担忧投入品价格上升或挤压企业利润空间。