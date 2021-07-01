中国财政部进一步整顿专项债 发行规模急速扩张或有改变

中国地方政府专项债规模在近年急速扩张，“重发行、轻管理”的问题备受关注，在当前经济稳增长压力较小的窗口，财政部出台办法进一步规范资金使用，防范债务风险。

据彭博社报道，中国财政部周四发布《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》，要求专项债券项目资金绩效实行全生命周期管理，注重融资收益平衡与偿债风险，在事前绩效评估中主要判断项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

办法并要求地方财政部门应跟踪专项债券项目绩效目标实现程度，对严重偏离绩效目标的项目暂缓或停止拨款；项目无法实施或存在严重问题的要及时追回专项债券资金并调整用途。

吉林省财科所所长张依群说：“债券项目资金最终是需要用项目收益来偿还，因此，债券项目的质量安全和收益能力至关重要。”他说，《办法》的出台有利于为专项债发展提供持续性的技术支撑。

中国自2015年开始允许地方政府发行专项债，截至5月末，余额已高达13.7万亿元人民币（2.85万亿新元），超过一般债的13.5万亿元。去年底，中国前财政部长楼继伟和时任财政部预算司巡视员王克冰先后表达了对地方政府债务可持续性的担忧。

上月初公布的2020年度审计工作报告亦指出，截至去年末55个地区逾400亿元专项债余额未严格按用途使用，其中逾200亿元投向无收益或年收入不足本息支出的项目，偿债能力堪忧。

张依群同时认为，由于政府将重点放在项目质量、资金安全和债券偿付能力上，今年专项债发行额度可能用不完，预计全年专项债券发债规模可能在3万亿元左右。这将较今年年初预算确定的3.65万亿元额度有较大的差距。

华泰证券分析师张继强等亦在报告中说，办法落实后，专项债发行难度可能增加，发行节奏会面临较大的不确定性。

他并写道，专项债资金闲置和挪用的可能性下降，地方政府腾挪空间减少，在此情况下，债务负担重、非标占比高、融资能力较弱的尾部城投接续风险可能增加。