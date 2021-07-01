下午察：中共百年庆祝大会有哪些你可能错过的细节？

中国共产党成立100周年大会今早（7月1日）在北京天安门广场举行。据新华社报道，有七万余名代表出席了这场庆祝活动。

据此前报道，仅是参加上周党庆大会第二次综合演练（即彩排）的演职、保障工作人员就达3万3000人。

从今天的现场照片看，数以万计的座椅由长安街沿线摆放至人民英雄纪念碑，可谓盛况空前。

早报网梳理了这场声势浩大的庆祝大会中值得注意的一些细节。

中共最高规格的建党百年庆祝大会现场。（新华社）

大会开始，国旗护卫队从人民英雄纪念碑进场，到国旗杆是220米的距离。据报道，整个过程护卫队用齐步、正步、齐步分别100步完成。

国旗护卫队进场，左右后方分别都密密麻麻的坐满了观礼嘉宾。（新华社）

有哪些值得关注的观礼嘉宾？

在受邀出席的嘉宾中，各路媒体都免不了要极力捕捉中共历届领导人的最新近况，如头发灰白、被工作人员搀扶入座的前总书记胡锦涛。

今年78岁的前中共总书记胡锦涛（前排左二）被工作人员搀扶入座。（路透社）

再如，现年104岁但显得精神抖擞的中共元老宋平。

已过百岁的中共原政治局常委宋平（左四）出现在庆典上倍受瞩目。（视频截取）

席上还有一些在中国社会、经济有一定影响力的嘉宾，也吸引了不少眼球，包括“七一勋章”获得者张桂梅，恒大主席许家印，以及眼科医生陶勇等。

前天在北京人民大会堂获颁中共党内最高荣誉“七一勋章”的杰出党员张桂梅、李宏塔、买买提江·吾买尔、林丹等，获得“人民英雄”国家荣誉称号的张伯礼、张定宇、陈薇等这样的基层工作者，今天都登上城楼观礼。

刚刚获得“七一勋章”的张桂梅（后排左二）出现在党庆大会的城楼观礼区。（视频截取）

同样出现在城楼的，还有近年屡传陷入债务问题的中国大型房企恒大集团董事局主席许家印。

据中国多家媒体报道，党龄超过35年的许家印今天受邀在天安门城楼现场观礼。身兼中国全国政协常委、恒大集团党委书记的许家印说，100年来，中共矢志不移团结带领亿万人民实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

有关许家印出席党庆大会的报道，令市场对恒大信心大振，恒大境内债券早盘走升，有网民还调侃称，这说明许家印过关了！

中国互联网上流传的许家印观礼照片显示他在城楼观礼。（微博）

去年1月在暴力伤医事件中被砍伤手臂的朝阳医院眼科医生陶勇，也出现在了今天的大会上。视频显示，他身着白衬衫坐在人群中，手里还挥舞着中国国旗。

获得中国医师奖的眼科医生陶勇（左三）受邀参加党庆大会。（视频截取）

2018年10月在云南文山执行扫雷任务而被手榴弹炸去双眼双手的中国军人杜富国也参加了今天的观礼大会。

被誉为“扫雷英雄”的杜富国（前排左四）戴着墨镜出席党庆大会。（视频截取）

大会现场有哪些表演？

合唱

由近3000名共青团员和青少年组成的合唱团，今天在大会现场演唱了《我们是共产主义接班人》《唱支山歌给党听》《团结就是力量》《社会主义好》《没有共产党就没有新中国》等五首经典红歌以及大型纪录片《辉煌中国》主题曲《新的天地》。

合唱团女声部分。（视频截取）

合唱团女声部分。（新华社）

合唱团男声部分在演唱《唱支山歌给党听》。（视频截取）

朗诵献词

共青团员和少先队员代表还在大会上集体致献词。领衔献词的四名朗诵者是从3454名学生中，经过层层选拔筛选出来的。他们在为期三个月的高强度专业培训中，有播音专业老师领他们训练发声，专业形体老师为他们纠正站姿。

据报道，无论是他们走路的步伐，还是摆臂的幅度，都经过了上百次的训练，形成肌肉记忆，从而保证现场动作整齐划一。

北京市海淀区中关村第三小学的六年级学生彭友馨是四名朗诵者之一。（视频截取）

北京海淀区中关村第三小学六年级学生彭友馨三岁开始练习舞蹈，目前是学校舞蹈团的团长。据悉，挺拔的体态成了她入选领诵员的加分项，但因为从未接触过朗诵，她在入选后经常大呼“压力山大”。

另一名女朗诵者因姣好的外形和洪亮的声线赢得网友一致点赞。（视频截取）

从3000多名学生中选拔出来的四名年轻朗诵者在大会结束后被媒体竞相报道，受到各方关注。（中新社）

此次表演人员多为年轻学生和共青团员，这也是本次大会的一个亮点。（新华社）

年轻学生集体献词。（视频截取）

军乐队演奏国际歌

军乐队演奏了中国人耳熟能详的国际共产主义运动颂歌《国际歌》。值得一提的是，视频显示中国国家主席习近平也轻轻跟唱。

现场中国军乐队还演奏了国际歌。（新华社）

党庆大会礼品袋都有什么？

从多名网友在微博上展示的内容来看，大会礼品袋内容可谓丰富而贴心，包括印有100周年庆logo的布袋、帽子、雨衣、防暑药水和三瓶运动饮料，以及一个设计精美的香囊。

各路网友在社交媒体上晒出自己的大会礼品袋。（微博）

设计精美的避暑香囊。（微博）

时间提前

此次庆祝大会的开始时间打破此前最早记录（早上9时），提早到早上8时就开始。这也意味着，演出人员大约清晨5时就得开始进场准备。

今天清晨，中国人民解放军仪仗队队员在庆祝大会现场整理服装。（ 新华社）

气球放飞的背后

大会上成千上万的彩色气球齐齐升空蔚为壮观，而这次放飞气球动用了600名放飞员，他们都是从北京警察学院2100多名在校生选出。

由于气球放飞的特殊要求，这些放飞员身高必须在1.75米以上，同时不能太瘦弱，还得形象好、精神面貌佳、身体素质过硬。报道指，从4月起，这600名气球放飞员就开始进入集训阶段，每天坚持五公里跑步和体能训练，还要额外练习站姿和坐姿。