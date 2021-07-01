“杭州保姆纵火案”受害者再婚生女遭网民炮轰

“杭州保姆纵火案”受害者林生斌昨天通过个人社交平台宣布自己已重新组建家庭并新得一女的消息，引来不少质疑，许多网民指责他再婚太快，并称他之前一直在卖深情人设博取同情，消费前妻和孩子。

林生斌通过个人微博上写道：“思虑再三，还是想把这份喜悦和大家一起分享。感谢大家这几年的关心和鼓励，让我那段灰暗的岁月里，看见太阳般的温暖。我现在有了新的生活，她是一个完全包容理解我随时泛滥的情绪，并让我有安全感的一个女孩。也有了可爱的小公主，看着她出生那一刻，我忍不住泪流满面，她终于又回来了。”

在博文中，林生斌还透露，取名的时候，妻子说小名就叫暖暖吧，暖暖爸爸。

据此前报道，杭州蓝色钱江高档小区一住户2017年6月22日家中发生大火，女主人朱小贞及其三个孩子不幸殒命。经公安机关调查，认定是人为放火刑事案件，该户保姆莫焕晶经法院审判被依法执行死刑。作为“6·22杭州保姆纵火案”受害人，男主人林生斌遭遇了巨大的不幸，并获得社会极大关注。



在“杭州保姆纵火案”四年之后，林生斌官宣再婚得女，却引起网民质疑。许多网民在评论区留言指责他，林生斌随即关闭了微博评论。

一些网民指出，他再婚太快，称他之前一直在卖深情人设博取同情，受访时表示他有多爱自己的妻子，在妻子与儿女逝世之后，生活得很黑暗，然而才过去短短四年就再婚且生子，就在官宣之前还在不停的利用已逝的家人博取同情，这令很多支持他的网民难以接受。

一名网民说，如果说深情不及久伴，我只能说这个四年，含了恋爱期间含了怀孕生女的一年时间，质问他所谓的想念亡妻和三个儿女的时间到底有多少。