中国百城新房价格上半年累计涨1.7%

一项研究报告表明，中国百城新房价格上半年总体稳中有升，累计上涨1.70%，其中珠三角房价热度依然集中。

根据中国新闻网报道，中指研究院指数事业部高级分析师马琛在今天举办的月度市场形势分析会上表示，今年上半年，中国百城新建住宅价格累计上涨1.70%，涨幅较去年同期扩大0.43个百分点，不过涨幅仍处于近五年较低水平。

该机构当日发布的数据显示，今年6月，百城新建住宅均价为每平方米16063元人民币（约3343新元），环比上涨0.36%，涨幅较上月扩大0.02个百分点；同比上涨3.89%。

珠三角仍是中国主要城市群中房价涨幅最高的地方。今年1至6月，珠三角城市群新房价格累计上涨3.16%，高于同期长三角(1.98%)、山东半岛(0.84%)以及京津冀(0.60%)的房价累计涨幅。

此外，分城市看，上半年百城新建住宅价格累计涨幅排名前20位的城市中，珠三角城市占5席。广州、东莞、佛山、中山四个城市上半年房价累计涨幅较高，均超过4%。其中，广州上半年房价涨幅为4.85%，居百城第二位，仅次于徐州(5.43%)。

马琛认为，上半年长三角城市大多出台了一轮或多轮调控，房价涨幅低于珠三角城市。此外，珠三角内的广州、东莞、佛山、中山四个城市地理位置接近，楼市热度互相传导，也是导致珠三角区域房价整体涨幅较高的重要原因。

今年上半年，楼市成交量快速恢复。中指研究院重点监测的50个城市商品住宅月均成交面积约为3580万平方米，在去年低基数影响下，同比增长40.8%，与2019年同期相比，增幅超两成，绝对规模达近五年最高水平，在历史同期中仅次于2016年。

展望下半年的楼市行情，马琛指出，预计下半年全国商品房销售面积同比高位回落，全年有望超18亿平方米，销售面积再创新高。从价格看，地价、二手房价格上涨带动新房价格短期仍将延续小幅上涨态势，全年新房价格结构性上涨6%左右，涨幅与去年基本持平。