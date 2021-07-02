香港男子持刀袭警后自捅身亡

香港一名男子昨晚（7月1日）持刀刺伤警员后，自捅身亡。新任保安局长邓炳强称，初步调查显示，这是一起孤狼式本土恐袭事件。

（视频来源：Youtube）

刚从北京回港的特首林郑月娥除了强烈谴责袭警事件之外，也说警方会全面调查嫌凶背后是否有组织支持。

综合香港01和《明报》报道，袭警事件发生在昨晚10时许，一名50岁男子在铜锣湾崇光百货外突然亮刀，从后刺向一名男警的左肩背，多名警员曾拔枪戒备，疑凶随后用同一把刀自插左胸，满身鲜血被制服在地，送院后证实死亡。

报道引述网上片段称，疑凶袭警后曾逃跑，随后用同一把刀自插胸口，快步走向崇光外，最后靠墙浴血倒下，多名警员上前制服。在场警员为他急救，救护员到场后接手施心外压，并将他送往律敦治医院。医院证实疑凶在晚上11时20分死亡。

受伤警员28岁，入职八年，他左背肩胛骨中刀，伤口10厘米深，伤及肺部，送院时神志清醒。案件被列为意图谋杀案。

保安局长邓炳强凌晨在记者会上说，仍在调查袭警者的背景，并在其家中找到电脑纪录、物品及文件。邓炳强称，凶徒要负责，并指平日很多煽动暴力、美化暴力的人，也导致这起不幸事件。警方严厉谴责此类严重危害他人性命的暴力行为，定必追究到底。

一名警员昨晚在袭警事件现场拍照取证。（路透社）