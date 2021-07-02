港府驳《美国贩运人口报告》斥偏颇不合理

针对美国国务院发表的《2021年美国贩运人口报告》涉港内容，香港特区政府今天表示强烈反对“偏颇及不合理的评估”。



综合香港特区政府网站和香港电台消息，港府发言人在一则声明中说，香港一直以积极主动和多管齐下的方式，全方位打击贩运人口活动。贩运人口在香港从来不是普遍存在的问题，美国国务院不但无视这事实，并且忽视香港多年来对打击贩运人口作出的无比努力及投放的大量资源，可见香港被评为第二级别即监察名单是明显基于偏见及欠缺实据支持。



发言人又说，从来没有任何迹象显示犯罪集团以香港作为贩运人口的目的地或中转站。即使面对冠病疫情，特区政府全方位打击贩运人口的决心也不受动摇。去年执法部门共进行超过6900次初步识别审核，只有三人被识别为受害人，印证贩运人口在香港从来不是一个普遍存在的问题。而特区政府一直为有需要的贩运人口受害人提供各种援助，而他们可自行选择是否接受政府提供的服务。报告指香港缺乏贩运人口的相关执法行动和检控，以及对受害人缺乏援助，完全没有事实根据。

发言人还说，报告中就《香港国安法》的言论与事实明显不符，强调《香港国安法》规定的四类危害国家安全的罪行定义清晰，构成有关罪行的元素、刑罚、减刑因素和后果已清楚订明。危害国家安全的行为和活动与正常的交流有明显区别。奉公守法的人士不会误堕法网。

美国国务院发表的《2021年美国贩运人口报告》，连续第二年将香港列为第二级别监察名单。

报告认为，特区政府已经明显加强打击贩运人口罪行，但未完全符合消除贩运人口的最低标准，当中包括涉及贩运性工作者及非法劳工的个案，并指部分外佣需要向招聘公司支付非法费用，护照被扣起，令外佣面对债务胁迫的风险。