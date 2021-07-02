索尼中国就新品发布与“七七事变”时间相同致歉

日本科技公司索尼前晚（30日）在官方微博“索尼中国”上宣布将在7月7日22：30发布新品，被网民指出该时间与七·七事变时间相同，引起强烈不满。“索尼中国”昨天发布消息道歉，并取消相关活动安排。

“索尼中国”在微博的致歉信上说，公司对广大网友的关切高度重视！原计划于本月7至10日的国内专业展会上发布新品，并于展会首日在线播出新品介绍视频。由于工作安排不周，在日期的选择上给大家造成了误解和困扰，对此深表歉意，并第一时间取消相关活动安排。

1937年7月7日晚上22时，驻丰台日军河边旅团第一联队第三大队第八中队，由中队长清水节郎率领，在卢沟桥以北地区举行以攻取卢沟桥为假想目标的军事演习，其后声称演习时一名士兵离队失踪，要求进入宛平县城搜查，并于翌日清晨向宛平县城发动猛烈攻击，掀起侵华战争的序幕，史称“七七事变”。

索尼中国6月30日深夜在微博发文宣布，将于7月7日晚间22时发表新产品的消息，引发中国网民怒轰，许多人认为索尼不但选在7月7日，还挑在晚上22时发表新手机，分明是刻意挑衅中国及辱华。

有网民留言批评称，“好家伙，挑在七七事变”、“这辈子除名”、“索尼在密谋无条件退出中国市场？”。更有网民要求索尼改在8月6日早上发表新机，而这正是1945年美军在日本广岛投下第一颗原子弹的时间。

