中国驳英外相“不会丢弃对港人历史责任”言论： 罔顾事实颠倒是非

针对英国外相拉布称“不会丢弃对香港民众的历史责任”的有关言论，中国驻英国大使馆发言人批评该言论罔顾事实、颠倒是非，蓄意诋毁香港国安法，这是对中国内政的粗暴干涉，也是对国际关系基本准则的践踏。中方强烈不满，坚决反对。

拉布前天在个人推特上写道，今天（6月30日）是《香港国安法》实施一年的日子，而我们看到这部法律被用于压制权利自由，而非保护公共安全，北京的行为是在继续违反两国联合声明。

拉布还写道，明天（7月1日）是英国移交香港政权第24年，香港的繁荣和生活方式依靠的是对基本自由和法律的尊重。英国不会丢弃对香港民众的历史责任。

中国驻英使馆发言人今天在官网发布声明指出，英方官员所发的推特罔顾事实、颠倒是非，蓄意诋毁香港国安法，这是对中国内政的粗暴干涉，也是对国际关系基本准则的践踏。中方强烈不满，坚决反对。

发言人说，国安法实施一年来，香港社会重回安定，法治正义得以伸张，香港民众的权利自由得到切实保障，香港开启由治及兴的崭新篇章。英方无视国安法推动香港由乱及治的事实，一再恶意抹黑，这只能进一步暴露推特炮制者的不良用心。

至于权利自由，发言人称，香港回归24年来，香港民众依法享有的权利自由是前所未有的。反观英方对香港长达156年殖民统治时期，香港民众哪有什么权利自由？英方官员不去好好反省那段历史，反而对中方横加指责，这是典型的虚伪和双重标准。

发言人最后强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。英方对香港的殖民统治早已结束，无权利用任何借口干预香港事务。中方再次敦促英方尊重事实，停止插手香港事务，停止干涉中国内政，避免在错误道路上越走越远。

