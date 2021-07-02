中国男乒队长马龙人民日报撰文：奋勇为国争光

中国乒乓球男队队长马龙今天在《人民日报》上撰文，称自己作为中国乒乓球队的一员，为国争光是他不懈奋斗的目标，要将老一辈运动员的精神发扬光大，续写中国乒乓球的辉煌。

马龙在文中透露，他目前正努力备战东京奥运会，向自己职业生涯的第三次奥林匹克之旅发起冲击。

他细数了中国乒乓球队过去的辉煌战绩，并说身处在这样的集体中，对他来说有压力，但更是一种动力，表示自己必须全力以赴，用奋斗书写无悔的青春。

马龙在回忆2016年里约奥运会时说，“我赢得了自己的首枚男单奥运金牌，实现了个人大满贯。当国歌奏响、五星红旗高高飘扬，我真切地感受到为国争光是何等荣耀，祖国荣誉高于一切是融入我们血液的坚定信念。”

他还提到从2018年下半年至2019年初，因伤远离国际赛场八个月，其间有三个月没有碰球，从没有想过放弃，因为乒乓球已经成为生命中无法替代和割舍的一部分。

马龙在文章最后引述中国国家主席习近平的话说：“新时代的中国，更需要使命在肩、奋斗有我的精神”，作为中国乒乓球队的一员，为国争光是他不懈奋斗的目标，要将老一辈运动员的精神发扬光大，续写中国乒乓球的辉煌；还要只争朝夕，不负韶华，为建设体育强国多作贡献，为社会传递更多正能量。