诺瓦瓦克斯称台湾选择透过COVAX订购其疫苗

诺瓦瓦克斯（Novavax）公司今天说，台湾已选择透过支援较低收入国家的冠病疫苗全球获取机制（COVAX）取得该公司疫苗。这将帮助台湾增加急需的额外疫苗。

根据路透社报道，台湾的订单包括来自COVAX的476万剂疫苗，尽管到目前为止，仅从该平台收到略多于60万剂的阿斯利康疫苗。

诺瓦瓦克斯在一封电邮声明中表示，该公司已经达成协议要供给疫苗给Covax，“台湾选择透过COVAX接受NVX-CoV2373（疫苗）”。诺瓦瓦克斯没有提供更多细节。

台湾卫福部长陈时中本周说，政府已经和诺瓦瓦克斯谈过，但也没有提供具体数量和时间表等相关细节。

据台媒此前报道，陈时中说，去年底与诺瓦瓦克斯总公司谈，当时对方回复已参与COVAX平台，产量以供应COVAX为主，并建议透过COVAX平台可较早取得，若双边供应会拖到比较晚。

由于全球供应短缺，台湾一直难以加快其疫苗接种计划，在其2350万人中，只有大约8%的人接种了第一剂疫苗。

日本上月向台湾捐赠了124万剂阿斯利康和250万剂莫德纳，以帮助台湾加快疫苗接种速度。

诺瓦瓦克斯上个月表示，其疫苗保护力超过 90%，包括在美国一项大型后期临床试验中对抗相关变种病毒。该公司在美国和墨西哥近30000名志愿者参与的研究使诺瓦瓦克斯有望在今年第三季在美国和其他地区申请紧急授权许可。