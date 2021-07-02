中国农行四川分行原副行长吴锐被“双开”

据中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组、四川省监委消息，中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组、四川省监委日前对中国农业银行四川省分行原党委委员、副行长吴锐严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查，并作出开除党籍和政务处分。

根据《新京报》报道，通报指出，吴锐丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，纪法意识淡薄，对抗组织审查;长期与企业老板“亲”“清”不分，甘于被“围猎”，收受影响公正执行公务的礼金，接受管理服务对象的宴请和旅游安排，借用管理服务对象的巨额钱款、车辆;假报个人有关事项;违规从事营利活动，为子女在承揽工程方面谋取利益;奢靡享乐，追求低级趣味;对配偶、子女严重失管失教;利用职权和职务便利为他人在信贷方面谋取利益，收受巨额财物。

通报还说，吴锐严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，在党的十八大之后不收敛、不收手，在党的十九大之后仍不知止，性质恶劣，情节严重，影响极坏，应予严肃处理。依据有关规定，经中国农业银行党委研究决定，给予吴锐开除党籍处分;经中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组研究决定，给予吴锐政务开除处分;四川省监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，现年58岁的吴锐是四川洪雅人，1979年12月参加工作，1992年4月加入中国共产党。

他从2006年2月进入中国农业银行系统以来，先后担任了四川乐山市分行党委书记、行长、四川分行党委委员、总经理、副行长等多个职务，去年9月，还担任了中国农业银行四川省分行副巡视员。