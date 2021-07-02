美大型侦察机赴南中国海架次6月环比少一半

总部设在北京的中外学者网络“南海战略态势感知”提供的数据显示，美军上个月出动了36架次大型侦察机前往南中国海活动，数量较5月的72架次减少了一半。

“南海战略态势感知”今天（2日）在微博上发布上述数据时研判，美军的侦察重心有所向东海转移，6月美军累计出动22架次大型侦察机前往东海活动，其中不乏E-3B预警机、RC-135U电子侦察机、MQ-4C无人侦察机、RQ-4无人侦察机等战略侦察机，数量较之前每个月零星的几个架次增加明显。

此外，俄罗斯舰队6月中旬前出至夏威夷海域举行“冷战结束以来最大规模的演习”，也吸引了一部分美军的侦察兵力。

围绕台湾，“南海战略态势感知”称，美军也开展了多次行动，并创下两个首次，其中以一个为6月2日，美海军1架P-8A反潜巡逻机（AE6864）从冲绳嘉手纳起飞，自北向南穿越台湾海峡，这是自2013年美海军P-8A部署西太以来首次开展此类行动。

另一个首次是在6月6日，美空军1架C-17A运输机首次降落台湾，继续制造台海紧张。

“南海战略态势感知”也强调，侦察架次根据ADS-B信号统计，并称由于部分美军机在执行侦察任务时采用虚假识别码或不开启信号，因此实际数目更多。